Мостовой высказал мнение о критике болельщиков в адрес сборной России перед ЧМ-2018

Бывший полузащитник и капитан Сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о критике болельщиков в адрес национальной команды по итогам контрольных матчей накануне домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Болельщиков можно понять, потому что игры у сборной нет. Проблема в том, что её не было и год назад. Мы тогда проигрывали тому же Кот-д'Ивуару, а ещё раньше — Катару. Вообще за эти два года сборная потерпела немало поражений. Но когда нет отборочного цикла, ты спокойнее себя чувствуешь», — заявил Мостовой RT.

Он отметил, что Станислав Черчесов прекрасно понимает, с какими соперниками предстоит играть сборной России на чемпионате мира.

«С Саудовской Аравией и Египтом без Мохаммеда Салаха. Мы можем, конечно, не выиграть и у них, но тогда надо будет просто всех разогнать и закрыть футбол в России», — добавил бывший капитан сборной.

Ранее Мостовой прокомментировал окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018 по футболу