Мостовой прокомментировал окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением об окончательной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Думаю, четверых игроков из пятёрки не попавших в окончательную заявку изначально не планировали брать на чемпионат мира, а вызывали для подстраховки на случай травм основных исполнителей. Тот же Константин Рауш мог заменить одного из левых защитников или полузащитников. С вратарями тоже всё было ясно. Что касается Фёдора Чалова и Александра Ташаева, то они молодые ребята и не провели пока ни одного матча за сборную», — заявил Мостовой RT.

Он отметил, что список игроков, которые поедут на чемпионат мира, его не удивил.

Ранее Илья Кутепов ответил на вопрос, как можно остановить форварда национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.