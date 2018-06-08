Футболист сборной России Кудряшов будет рад, если его внешний вид испугает соперников команды на ЧМ-2018

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов, который недавно побрился налысо, прокомментировал смену имиджа.

«Почему сменил прическу? Выпали волосы — не знаю, может, из-за стресса. Буду только рад, если мой вид будет устрашать соперников», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

Он отметил, что готов сыграть на той позиции, на которую его поставит главный тренер сборной Станислав Черчесов.

«Конечно, чемпионат мира — это праздник, хочется, чтобы он быстрее начался», — добавил Кудряшов.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ранее Смолов заявил, что все футболисты сборной России хотят, чтобы ЧМ поскорее начался.