Сомнения Пеле, €18 миллионов за Головина и 100 тысяч дополнительных билетов: до ЧМ по футболу в России осталось 7 дней

Лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле заявил, что не верит в успех родной сборной Бразилии на чемпионате мира в России, так как у пентакампеонов «нет команды». Трансферная стоимость полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина на авторитетном портале Transfermarkt возросла до €18 млн. 22-летний игрок стал, по версии источника, самым дорогим футболистом страны. Между тем ФИФА в пятницу, 8 июня, выпустит в продажу 100 тысяч дополнительных билетов на матчи мундиаля. RT рассказывает о главных новостях, касающихся чемпионата мира, за неделю до его начала.

Падение

В преддверии домашнего чемпионата мира российских болельщиков, разумеется, больше всего волнует судьба отечественной сборной. После двух последних контрольных встреч с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) на команду вылилась изрядная доля критики. А в четверг вдобавок стало известно, что сборная России в новом июньском рейтинге ФИФА опустилась на 70-е место. Так низко отечественная дружина в данной табели не падала ещё никогда. Безусловно, крутое пике обусловлено неудачами в последних матчах. Но при этом необходимо помнить, что Россия, как хозяйка чемпионата мира, была освобождена от участия в квалификации турнира и проводила в последние два года только товарищеские матчи, если не брать в расчёт Кубок конфедераций. А контрольные встречи в рейтинге оцениваются крайне невысоко, поэтому падение России вполне закономерно.

Цифры

Немалый интерес вызвала и другая цифирь, касающаяся отечественной сборной. В СМИ появились данные о схеме премирования игроков национальной команды при Станиславе Черчесове. Если верить указанным суммам, за каждую победу футболисты получают € 15 тыс, а за ничью — вдвое меньше. При этом отмечается, что во время чемпионата мира данная схема не претерпит изменений, однако игроки могут неплохо заработать благодаря дополнительным бонусам, например, за выход в плей-офф турнира.

Прогресс

Главное, чтобы футболисты сборной России во время чемпионата мира не только хорошо заработали, но и сами выросли в цене. Александру Головину это уже удалось. Авторитетный портал Trnansfermarkt, рассчитывающий примерную стоимость игроков, в июне опубликовал новый ценник на полузащитника ЦСКА — € 18 млн. По информации СМИ, Головиным активно интересуется итальянский «Ювентус», который видит в талантливом спортсмене замену Миралему Пьяничу.

Также на Transfermarkt сразу на четыре миллиона повысилась стоимость Алексея Миранчука. Теперь он оценивается в 14 млн, а его брат Антон — в восемь. Второе место по стоимости в нынешнем составе сборной России делят Фёдор Смолов и Марио Фернандес — € 16 млн, а третье занимает Алан Дзагоев — € 15 млн.

Ностальгия

Между тем российским болельщикам, которые загодя критикуют сборную, хочется напомнить о чемпионате Европы десятилетней давности. Туда национальная команда под руководством Гуса Хиддинка ехала без особых амбиций, а в итоге сенсационно завоевала бронзовые медали. Остаётся надеяться, что спустя десять лет подопечные Черчесова на домашнем первенстве планеты повторят подвиг той команды. К слову в нынешнем созыве сборной ещё остались люди, добывавшие памятную бронзу в Австрии и Швейцарии: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Владимир Габулов.

Признание

Пока сборная России не начала свой путь на турнире, остаётся радоваться за отечественных журналистов, а точнее за журналистку Марию Командную. В июньском номере знаменитого футбольного журнала SoccerBible появилось интервью с известной телеведущей. Радостной новостью Командная поспешила поделиться со своими подписчиками.

The new @SoccerBible issue is out today! Помню, как купила несколько номеров SoccerBible в Barnes and Noble на Union Square в Нью-Йорке и решила, что это лучший на свете журнал о футболе. А спустя полгода ребята решили сделать со мной интервью для своего июньского номера. Магия! pic.twitter.com/ZVm5tRGdhF — Мария Командная (@komandnaya) 7 июня 2018 г.

Тренировка

Между тем к чемпионату мира продолжают активно готовиться не только футболисты, но и… бол-бои. Чести подавать мячи на матчах мундиаля были удостоены победители и призёры региональных этапов турнира «Кожаный мяч» из Москвы и городов европейской части России. В четверг они собрались на территории Спортивного комплекса в Сокольниках и получили первый инструктаж.

Травма

К сожалению, не все футболисты, попавшие в итоговые заявки своих сборных, сумеют принять участие в чемпионате мира. Так, не приедет в Россию полузащитник сборной Панамы Альберто Кинтеро. На мечте игрока сыграть на мундиале поставила крест серьёзная травма — перелом второй плюсневой кости правой ноги. В Россию команда прибыла уже без него.

К слову путь в Саранск, в котором сборная Панамы и будет базироваться во время мундиаля, получился для футболистов из Центральной Америки тернистым. В среду команда в Осло с минимальным счётом уступила Норвегии в товарищеском матче, а позже подверглась ограблению в собственной гостинице. Злоумышленники вскрыли три номера, в которых проживали панамцы, и вынесли из них ценные вещи футболистов. Норвежская полиция уже начала расследование случившегося.

Завершая тему травм, отметим, что на чемпионат мира не приедет целый ряд известных игроков. Кто-то не примет участие в ЧМ по состоянию здоровья, а некоторые — по другим причинам. RT подробно написал об игроках, которые пропустят грядущий мундиаль, и собрал из них символическую сборную.

Jugadores de #PanamáMayor (tres habitaciones) fueron víctima de hurto en el hotel de concentración en Oslo, Noruega. La policía noruega se apersonó al lugar para recabar información. pic.twitter.com/0Dfv38q6iq — FEPAFUT (@fepafut) 6 июня 2018 г.

Приём

Между тем сборные-участники ЧМ продолжают постепенно прибывать в Россию. В четверг в Краснодар прилетела сборная Испании. «Красная фурия» во время турнира будет жить и тренироваться на базе академии «Краснодара».

А в Южной столице испанцев встретили не только болельщики, но и артисты ансамбля казачьей песни «Славица». Не обошлось и без традиционных в таких случаях хлеба и соли. Пиренейская делегация от приёма осталась в восторге.

¡Gracias por este recibimiento! Acabamos de llegar a nuestras instalaciones en Krasnodar y nos han acogido de maravilla 😊#VamosEspaña#Rusia2018pic.twitter.com/EkfmXOgUSU — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 7 июня 2018 г.

Бойкот

К сожалению, некоторые политики сами решают себя возможности посетить крупнейший футбольный турнир. Так, власти Австралии заявили, что не будут отправлять официальную делегацию на ЧМ. К счастью, запрет не распространяется на местных футболистов и болельщиков.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что демонстративный жест австралийских политиков никак не отразится на турнире.

«Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что, если не приедут, нарвутся на большие неприятности. Мало того что их оштрафуют, их ещё могут лишить права участия в следующем мундиале. То, что не приедет министр спорта Австралии, — от этого не убудет, наоборот, будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета», — приводит слова Колоскова НСН.

Скандал

Не обходится чемпионат мира и без других неприятных новостей. Так, в Казани уголовное дело заведено на 49-летнюю швею, которая самостоятельно изготовила три ростовые куклы, похожие на официального маскота мундиаля Забиваку. Ущерб, нанесённый женщиной, правоохранительные органы оценили в 378 тысяч рублей.

Правда большие вопросы в данной ситуации вызвали действия самих полицейских. Швея сообщила, что в апреле злополучные ростовые куклы попросил у неё изготовить некий Эльдар Гайнуллин. Общались они через социальные сети. При этом заказчик очень просил, чтобы куклы были максимально похожими на Забиваку.

В результате Эльдар Гайнуллин оказался старшим оперуполномоченным майором полиции Ильдаром Гайнутдиновым, а на женщину теперь открыто уголовное дело «за незаконное использование маркировочных обозначений» ФИФА.

Приятная новость

Однако чаще болельщики получают всё же приятные новости. Так, за неделю до начала турнира, когда россияне судорожно пытаются приобрести билеты на матчи ЧМ, ФИФА объявила о том, что восьмого июня в 23.00 (мск) в продажу будет выставлено более 100 тысяч дополнительных квитков.

Отмечается, что ранее они были зарезервированы для различных клиентских групп организации. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты четвёртой категории на определённые встречи (данная категория доступна только гражданам РФ).

Кроме того, будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Их стоимость составит 50% от цены билета четвёртой категории на соответствующий матч.

Откровение

В том, что российские болельщики не верят в свою сборную, ничего нового и удивительного нет. А вот король футбола Пеле сумел по-настоящему шокировать общественность. Он заявил, что у сборной Бразилии на данный момент «нет команды».

«Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас всё ещё нет подходящей команды. Индивидуально все игроки хороши. Но они — не команда. Для меня Неймар — один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды», — цитирует Пеле ESPN GB со ссылкой на Reuters.

Похожим заявлением отметился и один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду. Он призвал не причислять сборную Португалии к числу фаворитов ЧМ.

«Мы знаем, что мы не фавориты, нам стоит быть реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного. Первые матчи группового этапа будут крайне сложными, но я уверен, что мы приложим максимум усилий. Будем идти шаг за шагом и посмотрим, куда приведёт нас этот путь», — цитирует Роналду Goal.