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Футболистов сборной Панамы обокрали в Норвегии

7 июня 2018, 12:21
Футболистов сборной Панамы обокрали в Норвегии
/ Reuters

Номера футболистов сборной Панамы обокрали в Норвегии.

Федерация футбола Панамы сообщила, что футболистов обокрали во время контрольного матча с Норвегией в Осло.

По завершении игры футболисты обнаружили, что из трёх номеров пропали личные вещи спортсменов. Полиция начала расследование по этому делу.

По информации РИА Новости со ссылкой на телеканал RPC TV, пострадавшими оказались капитан сборной и защитник Роман Торрес, вратарь Хосе Кальдерон и полузащитник Армандо Купер, а также вице-президент FEPAFUT Рамон Кардосе. Общая сумма украденных средств составила 3 тыс. панамских бальбоа (около 185,5 тыс. рублей).

Сборная Панамы впервые в своей истории примет участие в финальной части чемпионата мира. На ЧМ-2018 в России панамцы сыграют в группе G с командами Бельгии, Англии и Туниса.

Ранее неизвестные ограбили дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и его жены, певицы Шакиры, которые проживают в городе Эсплугес-де-Льобрегат провинции Барселона.


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