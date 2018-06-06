СМИ: В Испании ограблен дом футболиста Пике и певицы Шакиры

Неизвестные ограбили дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерара Пике и его жены, певицы Шакиры, которые проживают в городе Эсплугес-де-Льобрегат провинции Барселона.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, злоумышленники похитили часы и драгоценности.

Отмечается, что они не оставили следов, поэтому у правоохранительных органов пока нет зацепок в данном деле.

Пике в настоящий момент в расположении сборной Испании готовится к чемпионату мира 2018 года, Шакира находится на гастролях в Германии.

Ранее Моуринью заявил, что сборная Испании по футболу опередит Португалию на групповом этапе ЧМ-2018.