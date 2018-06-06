Моуринью считает, что сборная Испании по футболу опередит Португалию на групповом этапе ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, предполагает, что сборная Португалии выйдет в плей-офф со второго места в группе вслед за командой Испании.

«Я думаю, что Испания займёт первое место в группе B. При этом второе место останется за Португалией», — считает Моуринью.

Таким образом, в 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с Испанией, а Уругвай — с Португалией.

Ранее Моуринью выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова займут второе место в группе A вслед за Уругваем.