«Не переживайте, на чемпионате мира всё будет в порядке»: сборная России возобновила подготовку к ЧМ-2018

В четверг футболисты сборной России приступили к тренировкам после одного выходного дня, который им дал главный тренер Станислав Черчесов. В занятии приняли участие все игроки национальной команды, кроме Юрия Жиркова. Ветеран занимался по индивидуальной программе в тренажёрном зале из-за небольшого ушиба стопы, полученного в матче с Турцией. После тренировки защитник Илья Кутепов призвал болельщиков не переживать за перспективы России на домашнем чемпионате мира, а полузащитник Роман Зобнин рассказал, как относится к критике со стороны фанатов. Какое настроение царит в сборной за неделю до старта ЧМ — в репортаже RT.

Сборная России приступила к заключительному этапу подготовки к домашнему чемпионату мира. После матча с Турцией тренерский штаб дал игрокам выходной, который они смогли провести вне тренировочной базы вместе с родными. Однако на тренировке в четверг футболисты получили разную нагрузку. Те, кто дольше находился на поле в игре с Турцией, работали не более получаса. По индивидуальной программе занимался и Юрий Жирков. Полузащитник «Зенита», получивший в последней контрольной встрече небольшой ушиб стопы, работал в тренажёрном зале отдельно от партнёров.

«Мы не маленькие дети и всё прекрасно понимаем»

После тренировки на вопросы журналистов ответил защитник «Спартака» Илья Кутепов. Именно он в матче с Турцией составил пару Сергею Игнашевичу в центре обороны сборной России. Футболист признал, что отыграл не идеально, но призвал болельщиков сохранять спокойствие.

— После матча с Турцией в прессе развернулись споры, нужно ли критиковать сборную. Ваше мнение?

— Мы относимся к критике абсолютно спокойно. К тому же у нас есть свои главные критики — это тренер и наши родные. Но позицию болельщиков я понимаю: они хотят, чтобы мы выигрывали, однако это не всегда получается. Ведём работу над ошибками и исправим все недочёты.

— Команда постоянно меняет тактические схемы, действует то в пять, то в четыре защитника. При этом Станислав Черчесов признаёт, что данные эксперименты сказываются на игроках. Может, стоит остановиться на одной расстановке?

— Лично мне этот факт не доставляет никакого дискомфорта. Как тренер скажет, так и будем играть.

— Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА и пока не одерживала побед в текущем году. Можете пообещать, что на ЧМ всё будет хорошо?

— Могу. Не переживайте, на самом турнире всё будет в порядке.

— Вы сказали, что сборная ведёт работу над ошибками. О каких ошибках речь?

— Пусть это останется внутри коллектива. Они были, мы их знаем — этого достаточно для того, чтобы помарки больше не повторялись.

— Расскажите, что от вас требует Черчесов?

— Как и для любого спортсмена, для нас каждый выход на поле означает борьбу за победу. Иначе играть в футбол нет никакого смысла. Что касается тактики — её подбирают исходя из уровня соперника, но, конечно, с учётом того, что это домашний чемпионат, хочется играть первым номером.

— Черчесов успокаивает вас после неудачных матчей?

— У нас и так всё спокойно. Мы не маленькие дети и всё прекрасно понимаем.

— Вы говорите, что всё в порядке, но команда не смогла обыграть ни Австрию, ни Турцию, которые даже не пробились в финальную стадию ЧМ.

— Но Австрия после нас обыграла ещё и Германию, поэтому не считаю их слабыми. Или, может, теперь скажете, что и немцы слабые? Турция тоже крепкая команда, давайте не будем принижать наших соперников.

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«Стараюсь не обращать внимания на критику»

Помимо Кутепова с прессой после тренировки пообщался ещё один игрок «Спартака» — полузащитник Роман Зобнин. Он рассказал о том, как ему игралось в паре с Юрием Газинским в матче с Турцией, поведал, как относится к критике в адрес отечественной сборной, и пообещал, что к стартовой игре с Саудовской Аравией российская команда подойдёт во всеоружии.

— Во время матча с Турцией вы активно взаимодействовали с Юрием Газинским.

— С Газинским играть удобно — мы давно тренируемся вместе, и у нас успело наладиться футбольное взаимопонимание.

— Ваша с Юрием пара в опорной зоне — идеальный вариант для сборной?

— Думаю, этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. Повторюсь, мне удобно играть и с Юрием, и с другими ребятами, в том числе Далером Кузяевым.

— Во время матча с Турцией показалось, что у игроков сборной до сих пор нет полного взаимопонимания. С чем это связано?

— Мне кажется, любая команда сталкивается с этим. Всё-таки сборная — это не клуб, люди приезжают сюда из разных коллективов, не все успевают понять друг друга на сто процентов.

— Может ли недопонимание возникать из-за постоянных изменений тактической схемы?

— Бросьте, мы и в своих командах играем по-разному. В «Спартаке» я вообще играл и справа в обороне, и слева в полузащите, и в центре.

— Почему сборная создала так мало моментов в матче с турками?

— Во втором тайме запомнился удар Фёдора Смолова, да, Федя там оказался в офсайде, но момент всё же был. В целом соглашусь: ударов по воротам соперника оказалось маловато. Но на тренировках сейчас мы как раз делаем упор на игру в атаке.

— Владислав Радимов (экс-полузащитник сборной России. — RT) после просмотра товарищеского матча между Египтом и Бельгией (Бельгия разгромила соперника со счётом 3:0. — RT) назвал африканскую команду «колхозом». Не связаны ли проблемы сборной России в том числе с неуважительным отношением к соперникам?

— А кто к ним относится неуважительно?

— Все. Журналисты, болельщики.

— Вы можете так думать, но мы воспринимаем соперников иначе, готовимся к ним и разбираем их игру.

— Читаете, что пишут о сборной? Кажется, вокруг команды слишком много негатива.

— Лично я не читаю прессу. Стараюсь как можно меньше обращать на это внимания. Понимаю, что пишут, о чём говорят. Но важно только то, что говорит нам тренер, только он может давать советы и критиковать нас.

— Станислав Черчесов обещал, что к матчу с Саудовской Аравией команда наберёт форму. Чувствуете, что прибавляете от игры к игре?

— Да. Первая игра с Австрией после сбора в Нойштифте совсем не удалась, с Турцией чувствовали себя лучше. Поэтому согласен — к началу ЧМ точно подойдём во всеоружии.

— А у вас есть уверенность, что сборная выйдет из группы?

— Знаете, если бы мы не верили в себя… Готовимся к первой встрече, будем выходить на поле и побеждать!