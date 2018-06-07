Кутепов рассказал, как футболисты сборной России относятся к критике

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился мнением о критике в адрес команды после контрольных матчей с Австрией и Турцией перед чемпионатом мира 2018 года.

«Мы относимся к критике абсолютно спокойно. К тому же у нас есть свои главные критики: это тренер и наши родные. Но позицию болельщиков я понимаю, они хотят, чтобы мы выигрывали, однако это не всегда получается. Ведём работу над ошибками и исправим все недочёты», — сказал Кутепов в общении с журналистами.

Он отметил, что команда знает свои ошибки и это является достаточным для того, чтобы они больше не повторились.

«Не переживайте, на самом турнире всё будет в порядке», — добавил Кутепов.

Ранее сообщалось, что Жирков покинул тренировку сборной России по футболу из-за ушиба.