Кутепов: давайте не будем принижать наших соперников

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о том, как команда будет играть на чемпионате мира 2018 года.

«Как и для любого спортсмена, для нас любой выход на поле означает борьбу за победу. Иначе заниматься этим нет никакого смысла. Что касается тактики, её подбирают исходя из соперника, но, конечно, с учётом того, что это домашний чемпионат — хочется играть первым номером», — сказал Кутепов во время общения с журналистами.

Он отметил, что ему не доставляет дискомфорта тот факт, что главный тренер команды Станислав Черчесов постоянно меняет схемы игры.

«Австрия обыграла Германию, не считаю их слабыми. Или после их поражения вы скажете, что действующие чемпионы мира слабы? Турция тоже крепкая команда, давайте не будем принижать наших соперников», — добавил Кутепов.

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