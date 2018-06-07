Зобнин рассказал, есть ли у него уверенность в том, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал о том, есть ли у него уверенность, что команда сможет выйти из группы на чемпионате мира 2018 года.

«Знаете, если бы мы не верили в себя, то о чём вообще говорить? Готовимся к первой встрече, будем выходить на поле и побеждать!» — сказал Зобнин во время общения с журналистами.

По его словам, команда чувствует, что прибавляет от матча к матчу.

«Первая игра против Австрии совсем не удалась, с Турцией было лучше. Поэтому согласен с Черчесовым — к старту чемпионата мира точно будет лучше», — добавил Зобнин.

Он подчеркнул, что на тренировках команда делает упор на атаку.

Ранее защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о том, как команда будет играть на чемпионате мира 2018 года.