Более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 по футболу будет выставлено на продажу 8 июня

Более 100 тыс. билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года будет выставлено на продажу 8 июня в 23:00 мск.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что ранее они были зарезервированы для различных клиентских групп организации.

Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты четвёртой категории на определённые встречи (данная категория доступна только гражданам РФ).

Кроме того, будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Их стоимость составит 50% от цены билета четвёртой категории на соответствующий матч.

Ранее сообщалось, что власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России.