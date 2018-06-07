Власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

Члены правительства Австралии не будут отправлять официальную делегацию на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает ESPN.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что ни одного официального представителя страны не будет в России во время мундиаля.

При этом она подчеркнула, что это не затронет австралийскую национальную сборную, которая примет участие в турнире.

На групповом этапе мирового первенства команда встретится с Францией, Перу и Данией.

Ранее Моуринью заявил, что сборная Австралии составит компанию Франции в 1/8 финала ЧМ по футболу от группы C.