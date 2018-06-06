Моуринью: сборная Австралии составит компанию Франции в 1/8 финала ЧМ по футболу от группы C

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, уверен в том, что сборная Австралии опередит национальные команды Перу и Дании и пробьётся в 1/8 финала от группы C.

«Первое место займёт сборная Франции. А в случае со вторым нас ждёт сюрприз. Оно останется за Австралией», — выразил мнение Моуринью.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил предположение, что сборная Испании опередит Португалию и займёт первое место в квартете B.