Роналду не считает сборную Португалии фаворитом ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах своей команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Мы знаем, что мы не фавориты, нам стоит быть реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного. Первые матчи группового этапа будут крайне сложными, но я уверен, что мы приложим максимум усилий», — цитирует Роналду Goal.

По его словам, сборная Португалии будет делать то же самое, что и на чемпионате Европы 2016 года: бороться до конца и верить, что в футболе возможно всё.

«Шаг за шагом будем смотреть, что произойдёт. Мы сделаем всё возможное и будем ждать, что получим в итоге», — добавил Роналду.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. На групповом этапе мирового первенства она встретится с Испанией, Марокко и Ираном.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал».