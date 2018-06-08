Искусственный интеллект, созданный российским студентом, предрёк Германии победу на ЧМ-2018

Студент-физик Пермского университета Виктор Закопайло создал искусственный интеллект, который предрёк победу сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Нейросеть выдаёт прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных», — приводит ТАСС слова Закопайло.

Отмечается, что точность прогнозирования составляет около 80%, а при расчётах учитывались данные чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧМ-2018 по футболу.