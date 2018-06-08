Посол Нигерии заявил, что в России нет расизма, и призвал болельщиков приезжать на ЧМ-2018

Посол Нигерии Стив Дэвис Угба высказал мнение, что в России нет проблем с расовой дискриминацией, и призвал болельщиков приезжать на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Возможно, 20 лет назад в России была эта проблема, но общество серьёзно развилось за это время. У меня нет страха, и я не боюсь ходить по улицам России сейчас. Уровень безопасности, который я увидел в этой стране, даёт мне уверенность, что Россия — отличная страна для темнокожих людей», — приводит слова Угбы ТАСС.

Он отметил, что на западе люди неправильно воспринимают Россию, в особенности что касается проблемы с расизмом.

«Моя дочь говорит, что Москва безопаснее, чем США. Это дело личного опыта, и надо каждому самому понимать уровень безопасности. Я советую всем приехать в Россию и лично убедиться, что здесь нет опасности, а не доверять слухам», — добавил дипломат.

Соперниками сборной Нигерии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Аргентины, Хорватии и Исландии.

Ранее сообщалось, что арбитры будут останавливать матчи ЧМ-2018 по футболу в случае проявлений расизма.