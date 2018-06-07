Арбитры будут останавливать матчи ЧМ-2018 по футболу в случае проявлений расизма

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино перед стартом чемпионата мира 2018 года рассказал о мерах по борьбе с проявлениями расизма.

«У нас есть чёткая инструкция. В случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру. Если что-то подобное произойдёт, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции», — приводит слова Инфантино Sky Sports.

Он отметил, что все предупреждены о серьёзных последствиях проявлений нетерпимости.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Ирландии не хочет ехать на ЧМ-2018 в Россию из-за «проявлений расизма».