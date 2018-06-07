Экс-футболист сборной Ирландии не хочет ехать на ЧМ-2018 в Россию из-за «проявлений расизма»

Спортивный журналист Имон Данфи, ранее игравший за сборную Ирландии по футболу, выразил свою озабоченность по поводу возможного проявления расизма и хулиганского поведения болельщиков во время предстоящего чемпионата мира — 2018 в России.

«Я бы не хотел ехать в Россию, честно говоря. Там будут проявления расизма, который действительно ужасен», — цитирует Данфи Irish Times.

По его мнению, «Зенит» не может приобрести темнокожего игрока. Он сказал, что особенно очевиден расизм в матчах Лиги чемпионов.

«Что же они собираются делать, когда будет играть Нигерия или любая другая команда с темнокожими игроками. Это просто неправильно», — заявил Данфи.

Он добавил, что обязательно обратит внимание общественности в случае проявления расизма во время ЧМ-2018.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и член Российского футбольного союза (РФС) Михаил Дегтярёв заявил, что проблема расизма не стоит в России в преддверии чемпионата мира по футболу.