Депутат Дегтярёв: в России нет проблемы расизма

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и член Российского футбольного союза (РФС) Михаил Дегтярёв заявил, что проблема расизма не стоит в России в преддверии чемпионата мира по футболу.

«В России такая проблема вообще не стоит. Поэтому не стоит верить стереотипам про Россию. Помимо событий чемпионата, спортсменов, их семьи, всех болельщиков ждут самый тёплый приём, прекрасная национальная кухня, живописные туристические маршруты, знакомство с нашей историей и культурой», — цитирует Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что РФС и российские клубы постоянно ведут работу с болельщиками с целью предотвращения любого вида дискриминации на трибунах.

Ранее защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии по футболу Дэнни Роуз рассказал, что попросил своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира 2018 года из-за опасений насчёт возможных проявлений расизма.