Футболист сборной Англии попросил родственников не приезжать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии по футболу Дэнни Роуз рассказал, что попросил своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира 2018 года из-за опасений насчёт возможных проявлений расизма.

«Я волнуюсь не за себя. Я сказал своей семье, что не хочу, чтобы они приезжали, так как опасаюсь расизма и других вещей, которые могут случиться. Я не хочу переживать за безопасность своих родственников во время подготовки к играм», — приводит слова Роуза Evening Standard.

Он отметил, что его родные, а в особенности отец, сильно расстроились из-за такой просьбы.

«Он сказал, что у него уже больше не будет другого шанса увидеть меня на чемпионате мира. Это был довольно эмоциональный момент. Это грустно, но так будет лучше. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и мы все должны с этим мириться», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) призывает болельщиков приезжать в Россию на ЧМ-2018.