FARE призывает болельщиков приезжать в Россию на ЧМ-2018

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выпустила годовой отчёт о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/2018.

«Количество происшествий, связанных с дискриминацией, сократилось по сравнению с прошлым годом. Было зафиксировано 80 случаев во всех дивизионах российского футбола, в основном — баннеры с неонацистской символикой», — говорится в пресс-релизе FARE.

Отмечается, что в большинстве случаев клубы были серьёзно наказаны за нарушения, допущенные их фанатами.

«FARE выразила уверенность, что предстоящий чемпионат мира пройдёт без серьёзных инцидентов на почве дискриминации, и призвала всех фанатов приезжать в Россию, но при этом быть аккуратными», — подытожили в организации.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что российская модель посоветовала иностранцам попробовать во время ЧМ-2018 борщ, пельмени и блины с икрой.