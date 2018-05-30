Российская модель посоветовала иностранцам попробовать во время ЧМ-2018 борщ, пельмени и блины с икрой

Российская фотомодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва дала советы иностранцам, которые намерены посетить Россию на время мирового первенства.

«Три прекрасных места в России, которые должен посетить каждый турист? Во-первых, это Москва, которую я считаю одной большой достопримечательностью. Даже не говорю про Санкт-Петербург, ведь это историческое место — все знают, что здесь стоит побывать хоть раз в жизни, просто чтобы увидеть это», — приводит слова Лопырёвой Goal.

Она отметила, что если говорить о природных достопримечательностях, то гостям России стоит посетить Байкал и Сочи.

«Что из еды стоит попробовать? В первую очередь еда должна быть приготовлена с любовью. Обязательно нужно попробовать борщ, пельмени и блины с чёрной икрой», — рассказала посол ЧМ-2018.

Are you travelling to the World Cup? @LopyrevaVika tells Goal what to do, see and eat in Russia and teaches @carlogarganese how to speak Russian! pic.twitter.com/gYLBzCkuk1 — Goal (@goal) 30 мая 2018 г.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вручила подарки воспитанникам детских домов.