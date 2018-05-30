Сборная России по футболу вручила подарки воспитанникам детских домов

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Сборная России вручила подарки воспитанникам детдомов в рамках конкурса «Детские мечты», объявленного национальной командой в ноябре 2017 года.
Сборная России по футболу вручила подарки воспитанникам детских домов
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Подарки от игроков российской сборной получили ребята из детских домов Железногорска, Рославля, Серафимовича, деревни Корзуновки и Москвы.

Как отмечается, в рамках конкурса «Детские мечты» пришло так много писем, что, начав отвечать на них и дарить подарки ещё в прошлом году, спортсмены продолжают делать это и в настоящее время.

Члены национальной команды лично отобрали истории, тронувшие их больше всего. 

Футболисты вручили ребятам мячи, вратарские перчатки, конусы, комплекты футбольной формы и другие вещи.

К детям из московского центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», где живут ребята с особенностями развития, приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов и защитник Георгий Джикия, которые накануне отъезда в Австрию лично привезли и раздали подарки, пообщались с детьми, сфотографировались и дали им автографы.

По словам защитника сборной России, финалистов конкурса «Детские мечты» было более 100, спортсмены старались исполнить все их желания.

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