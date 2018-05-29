Назначен комментатор на финал ЧМ-2018 по футболу

Стал известен комментатор, который будет работать на финале чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

Им стал Владимир Стогниенко. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Как ВГТРК будет показывать матчи чемпионата мира:



Телеканал Россия 1 покажет 7 матчей, я получил назначение на 6 из них (четвертьфиналы в один день в разных городах, поэтому прокомментирую только 1 матч 1/4 финала).



Мое расписание: pic.twitter.com/skzRLJtLVk — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 29 мая 2018 г.

Стогниенко будет работать на канале «Россия 1» во время ЧМ-2018. Он прокомментирует ещё пять матчей, помимо финала. Финальный матч состоится 15 июля, начало — в 18:00.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Австрии.