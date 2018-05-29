Футболист сборной России Ерохин вернулся в общую группу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Австрии.

Ерохин восстановился от ушиба стопы, который он получил 27 мая, после чего был вынужден пропустить две тренировки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, команда Станислава Черчесова работает в полном составе.

30 мая сборная России сыграет с национальной командой Австрии, а на следующий день команда вернётся в Россию.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заверили, что Россия и Великобритания контактируют по поводу обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.