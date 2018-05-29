В МИД России заверили, что Россия контактирует с Великобританией по поводу безопасности на ЧМ-2018 по футболу

В Министерстве иностранных дел России заверили, что Россия и Великобритания контактируют по поводу обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«По поводу безопасности на чемпионате мира имеются каналы коммуникации между правоохранительными органами Российской Федерации и Великобритании», — цитирует источника в МИД РИА Новости.

Британские СМИ ранее сообщали о якобы угрозах со стороны российских фанатов в адрес ЛГБТ-болельщиков из Англии.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в британских СМИ информацию о том, что российские фанаты якобы выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира по футболу.