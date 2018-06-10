Совет ФИФА утвердил две заявки для голосования по выбору хозяина ЧМ-2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил заявки стран, претендующих на проведение чемпионата мира 2026 года.

«Были представлены обе заявки, и совет одобрил их. Меня радует, что весь заявочный процесс прошёл без нарушений. Федерациям только остаётся сделать свой выбор», — приводит ТАСС слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко, а также совместная заявка США, Канады и Мексики.

Ранее сообщалось, что совместная заявка США, Канады и Мексики на ЧМ-2026 по футболу опережает Марокко после визита инспекций ФИФА.