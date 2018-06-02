СМИ: Совместная заявка США, Канады и Мексики на ЧМ-2026 по футболу опережает Марокко после визита инспекций ФИФА

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Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу опережает Марокко после визита в страны инспекций Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает Sports Illustrated.

Заявка стран Северной Америки набрала больше баллов, чем заявка Марокко, — 402 против 275. Комиссии ФИФА отметили «высокий риск» в таких сферах, как стадионы, жильё и транспорт.

Африканская страна, по мнению ФИФА, также должна существенно потратить средства на развитие инфраструктуры, в отличие от североамериканских стран.

Место проведения ЧМ-2026 определится после выборов членов 207 федераций на заседании ФИФА, которое пройдёт в Москве перед стартом ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА) по выбору места проведения чемпионата мира 2026 года организуют встречу с представителями стран — кандидатов на турнир 30 мая в Цюрихе.

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