СМИ: Совместная заявка США, Канады и Мексики на ЧМ-2026 по футболу опережает Марокко после визита инспекций ФИФА
Об этом сообщает Sports Illustrated.
Заявка стран Северной Америки набрала больше баллов, чем заявка Марокко, — 402 против 275. Комиссии ФИФА отметили «высокий риск» в таких сферах, как стадионы, жильё и транспорт.
Африканская страна, по мнению ФИФА, также должна существенно потратить средства на развитие инфраструктуры, в отличие от североамериканских стран.
Место проведения ЧМ-2026 определится после выборов членов 207 федераций на заседании ФИФА, которое пройдёт в Москве перед стартом ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА) по выбору места проведения чемпионата мира 2026 года организуют встречу с представителями стран — кандидатов на турнир 30 мая в Цюрихе.