Ажиотаж вокруг Месси, натиск СМИ и преодолевшие тысячи километров фанаты: как прошла тренировка Аргентины перед ЧМ-2018

Сборная Аргентины по футболу провела тренировку в подмосковных Бронницах — базе команды на время чемпионата мира в России. Приезд Лионеля Месси стал историческим событием для небольшого городка, в который съехались десятки иностранных журналистов и множество болельщиков. Среди тех, кто приветствовал футболистов, оказалась даже путешествующая на машине из Южной Америки пара с собакой. Месси поблагодарил собравшихся на тренировке зрителей и раздал автографы.

В это сложно поверить, но большой футбол уже пришёл во все уголки России. Духом праздника пропитаны не только федеральные центры, но и небольшие областные города. Таковы и подмосковные Бронницы, принимающие в эти дни сборную Аргентины.

Буквально на каждом здании Бронниц можно встретить приветственные слова в адрес гостей, а владельцы автосервисов и небольших кафе в знак уважения к футбольной делегации вывесили национальные флаги Аргентины.

«Нас очень хорошо встречают, все улыбаются! Мы очень рады, что наконец добрались до этого места», — рассказывает Томи, путь которого до Бронниц действительно был долгим.

Вместе с подругой Марьян и собакой Драко три года назад он на собственном автомобиле отправился из Аргентины в Россию.

«Мы проехали через всю Южную Америку, потом отправили нашу машину в Бельгию, так и въехали в Россию. Летели только из Мексики в Бельгию. Остальной путь — на машине. Иногда это было весело, иногда очень сложно», — вспоминает Марьян.

RT

Чем ближе база Лионеля Месси и компании, тем выше ажиотаж. Подъехать к жилому корпусу и полям на автомобиле невозможно. Весь путь приходится преодолевать пешком, зато маршрут во время прогулки открывается живописный: по берегу озера Бельское с видом на Михаило-Архангельский собор, построенный ещё в 1705 году.

«Потрясающее место! Удивительная природа, воздух очень чистый. Наконец выглянуло солнце, день просто замечательный!» — рассказывал в прямом эфире журналист аргентинской радиостанции Рубен Джильони.

© RT

Из аргентинских журналистов, поселившихся в Бронницах, можно собрать несколько футбольных команд. К освещению чемпионата мира в Аргентине отнеслись обстоятельно: многие каналы отправили в Москву и область всех своих сотрудников. Неудивительно, что из-за такого интереса со стороны собственных журналистов Аргентинская федерация футбола не смогла пустить на тренировку всех желающих. Многие журналисты, в том числе и русские, не получили билеты на занятие и остались за воротами.

«Здесь прессы больше, чем зрителей», — удивлялись волонтёры, распределявшие потоки проходящих на базу.

© RT

За десять минут до назначенного времени начала тренировки на поле появился вратарский цех аргентинцев, после чего к партнёрам присоединился Хавьер Маскерано. Аргентинская пресса внимательно конспектировала всё, даже самые незначительные моменты общения игроков национальной команды, а вот трибуна болельщиков, которую в основном заняли воспитанники областных спортшкол, сохраняла спокойствие и, вооружившись флагами «Барселоны», ждала появления Лионеля Месси.

© RT

Главная звезда альбиселесте появилась на поле под оглушительные аплодисменты. До тренировки надеждам на селфи или автограф сбыться было не суждено. Капитан Аргентины был сконцентрирован и, не обращая никакого внимания на ажиотаж вокруг своей персоны, приступил к работе на поле.

Болельщики ждут Месси

Впрочем, для 23-тысячных Бронниц само соседство с легендой современного футбола — событие, которое точно войдёт в историю. Это понимает даже младшее поколение — 12-летние Макар и Никита, футболисты местной команды.

«Все обсуждают только это! Некоторые до сих пор не верят в то, что здесь живёт Месси! Это просто везение для нас, что чемпионат мира в России и что Аргентина выбрала наш город!» — рассказывает Никита.

«Хочется посмотреть на Месси! На его технику, дриблинг, хотя бы услышать его голос», — перебивает друга Макар.

Для этих мальчишек приезд сборной Аргентины по-настоящему знаковое событие. После чемпионата мира и новая база, и изумрудные поля перейдут в их пользование.

Услышать голос кумира собравшимся не удалось, а вот аплодисменты звучали на открытой тренировке Аргентины в достатке. Одобрительными хлопками зрители приветствовали футболистов, а сами игроки — успешные действия друг друга на поле.

Тренировка сборной Аргентины

Болельщики долго не расходились с трибун после тренировки, и футболисты их отблагодарили за внимание. В том числе сам Месси подошёл к зрителям и раздал несколько автографов, а остальные игроки нашли время и для совместных фотоснимков.

Месси раздаёт автографы

В Бронницах команда пробудет до 15 июня, после чего отправится в столицу, где проведёт заключительный этап подготовки к стартовому матчу против Исландии.