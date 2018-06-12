«Наша команда обязана выйти из группы»: Аршавин о сборной России по футболу, ЧМ-2018 и сильнейших участниках турнира

В интервью RT Андрей Аршавин рассказал, что на домашнем чемпионате мира ожидает отличной игры от Александра Головина и Фёдора Смолова. Лидерские качества, по его словам, должны проявить Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев. Бронзовый призёр Евро-2008 также поделился мнением, кто из российских футболистов способен превзойти его достижения, и назвал сборные, которые считает главными фаворитами мундиаля.

— В 2008 году ваша команда сделала огромный подарок российским болельщикам, обыграв сборную Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы. Что нужно сделать нынешней национальной сборной, чтобы болельщики вышли праздновать на улицы?

— Думаю, если сборная России выйдет из группы, это станет большим праздником. Любой успех команды на домашнем чемпионате мира будет бурно встречаться болельщиками.

— Две недели назад Дзюба в шутку заявил, что согласился бы уступить вам место в сборной, если бы вы были повыше. А на каких условиях вы бы вернулись?

— На любых.

— Кто в этой сборной России способен стать новым Аршавиным?

— Аршавин — он один такой. Навряд ли вы ещё раз увидите что-то подобное.

— Кто может стать лидером национальной команды на этом турнире?

— Я ожидаю отличной игры от Александра Головина и Фёдора Смолова. При этом в нужный момент повести за собой команды способны Сергей Игнашевич или Игорь Акинфеев. Лидерские и игровые качества — это немного разные вещи.

— А если говорить о перспективе, кто из молодых футболистов способен в будущем превзойти достижения Андрея Аршавина?

— У нас есть талантливые игроки — братья Миранчуки, всё тот же Головин. Получится ли у них стать лучше меня — покажет время.

— Как вы считаете, Головину стоит продолжить карьеру в Европе?

— Думаю, всё зависит от него. Я смотрел выступление Александра в игре с лондонским «Арсеналом». Он действовал очень здорово. Если он будет продолжать демонстрировать футбол такого же высокого уровня, то я не вижу, что может помешать ему уехать заграницу.

— Ваш друг Владислав Радимов посмотрел товарищеский матч сборной Египта, назвал команду Мохаммеда Салаха «колхозом» и намекнул, что если Россия не обыграет её, то опозорится. Согласны с его точкой зрения?

— Я не видел матчи египтян, но многие футболисты этой команды выступают в Английской премьер-лиге.

— Многие говорят, что если сборная России не сможет выйти в плей-офф из такой лёгкой группы, то нужно распускать весь российский футбол. Согласны?

— Группа и правда не сильная. Наша команда обязана выходить из неё. Но если говорить о таких решительных мерах, как роспуск футбола, — в этом нет смысла. Наоборот, необходимо заниматься созиданием. Однако я надеюсь, что россияне пробьются в плей-офф и все будут довольны.

— Вообще, насколько вас удивляет тот факт, что в России уже царит праздник: мальчишки бегают за Месси в Бронницах и Роналду — в Кратове, а о сборной России говорят преимущественно в негативном ключе.

— Я не соглашусь с этим. Вчера лично видел множество российских болельщиков, которые кричали «Россия, вперёд!». Всё может измениться за один день. Если я окажусь прав и подопечные Станислава Черчесова обыграют Саудовскую Аравию, то все будут счастливы. Атмосфера вокруг команды определяется её результатами. А наши футболисты способны их обеспечить.

Андрей Аршавин во время выступления за лондонский «Арсенал»

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— При этом нынешнюю команду называют самой слабой в истории?

— Подобное говорят на протяжении всей моей спортивной карьеры.

— Гус Хиддинк накануне встретился с Романом Павлюченко. С кем бы вы хотели встретиться в Москве во время мундиаля?

—Я увиделся с Роналдо и этого мне хватило. Больше не хочу ни с кем встречаться.

— Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей сделать выходным день старта чемпионата мира, чтобы люди могли поболеть за сборную. Не считаете, что инициативу стоит распространить на все три встречи группового этапа нашей команды?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. А что мешает после работы поддерживать сборную?

— Какое главное отличие этой сборной от созыва 2008-го года?

— Мне сложно ответить. Всё же я выпал из российского футбола довольно давно, мало общаюсь с бывшими партнёрами. Трудно сказать, какая атмосфера царит в нынешней сборной.

— С чем у вас ассоциируется чемпионат мира по футболу в России?

— Гостеприимство, любовь… Кроме того, думаю, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории с точки зрения организации.

— А что касается качества футбола?

— Турнир в России может стать лучшим и по этому показателю. Почему нет? Это зависит не от организаторов, а от самих футболистов. В Россию приехали лучшие игроки мира, они способны устроить отличный спортивный праздник.

— Если бы у вас была возможность зайти в раздевалку сборной России перед матчем с Саудовской Аравией, какие бы напутствия вы дали игрокам?

— Мне не хотелось бы этого делать. Спортсмены сами всё знают. Не думаю, что там нужен кто-то посторонний.

— Помимо сборной России, кого будете поддерживать на турнире?

— Бразилию и Францию. В обоих сборных собраны отличные футболисты. Но в составе пентакампеонов особенно выделяется Неймар. Он творит невероятные вещи.

— Самое труднопроизносимое слово на казахском языке, которое вам приходилось говорить?

— Я знаю, что существует одно слово из 33 букв. Один раз меня даже просили выучить его и потом произнести. Но я даже не стал пробовать. Это нереально.

RT выражает благодарность компании Nike за организацию и проведение интервью.