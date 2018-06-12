Аршавин назвал футболистов сборной России, способных превзойти его

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, кто станет лидером нынешней сборной на чемпионате мира 2018 года.

«По игре я ожидаю голов, передач от Фёдора Смолова и Александра Головина. А лидером может быть тот же Сергей Игнашевич или Игорь Акинфеев. Лидерские и игровые качества — разные вещи», — заявил Аршавин.

Он также рассказал, кто из нынешнего состава сборной может превзойти его по уровню.

«Мы видим, что есть талантливые игроки — братья Миранчук и тот же Головин. Достигнут или превзойдут меня — мы можем сказать об этом по истечении времени», — сказал Аршавин.

Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин попал в число лучших молодых игроков на чемпионате мира.