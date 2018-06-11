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«Волнение пока не ощущается»: сборная России проводит заключительные тренировки перед ЧМ-2018

11 июня 2018, 19:37
«Волнение пока не ощущается»: сборная России проводит заключительные тренировки перед ЧМ-2018
/ РИА Новости

Сборная России по футболу за три дня до начала чемпионата мира провела очередную тренировку. В основной группе присутствовали все игроки. После занятия на вопросы журналистов ответили Владимир Гранат и Марио Фернандес. Они поделились своими ожиданиями от стартового матча с Саудовской Аравией и рассказали о готовности национальной команды.

Сборная России по футболу проводит серию заключительных тренировок перед стартовым поединком чемпионата мира с Саудовской Аравией.

В отличие от предыдущих дней, погода благоприятствовала подопечным Станислава Черчесова, которые вышли на разминку в полном составе. Повреждений и травм ни у кого не было.

Привычные элементы дополнило упражнение, в рамках которого место в воротах занял Артём Дзюба. Несмотря на необычную для себя позицию, нападающий отлично справился с поставленной задачей.

«К стартовому матчу сборная подойдёт в оптимальном состоянии»

После тренировки к собравшимся журналистам по традиции вышли два футболиста национальной команды. За считаные дни до начала мундиаля многих волновали настрой россиян, а также сильные и слабые стороны их первого соперника — Саудовской Аравии. Об этом и рассказал защитник сборной и казанского «Рубина» Владимир Гранат.

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— В чём заключаются особенности подготовки команды к матчу с Саудовской Аравией?

— У каждого соперника есть как сильные, так и слабые стороны, поэтому на тренировке мы отталкиваемся от конкретных схем игры.

— До чемпионата мира осталось три дня. Ощущается ли волнение?

— Я бы не сказал. Все лишь находятся в предвкушении предстоящего праздника футбола.

— Многие иностранцы, уже успевшие приехать в Россию, отмечают достаточно низкие для начала июня температуры. Считаете ли вы, что погода помешает сборным сыграть в полную силу?

— Сомневаюсь, что температура как-то особенно скажется на ком-то из соперников или даст преимущество. Все команды находятся в равных условиях.

— Вам самим комфортно тренироваться в подобных погодных условиях?

— Да, нас всё устраивает. Главное, что не жарко. 

— Можете ли уже сейчас сказать, что россияне готовы к матчу с Саудовской Аравией?

— Пока об этом говорить рано, так как время ещё есть. Но мы уверены, что непосредственно к матчу сборная подойдёт в оптимальном состоянии.

«Надеемся, что турнир начнётся для нас удачно»

Вторым на вопросы журналистов ответил Марио Фернандес. Защитник ЦСКА рассказал о своих ожиданиях от предстоящего мундиаля и его стартового поединка, о погодных условиях, а также о своей бывшей сборной.

— Виктор Ан — конькобежец, который стал знаменит после того, как сменил корейское гражданство на российское и завоевал для страны медали Олимпийских игр. Есть ли у вас подобные планы?

— Конечно, я бы тоже хотел по его примеру выиграть золото со сборной России.

— Каковы ваши ожидания от стартового поединка?

— Сборная посвящает каждый день серьёзной подготовке. У нас отличная команда, в связи с этим мы надеемся, что турнир начнётся для нас удачно.

— Практически на каждую тренировку приезжают не только российские, но и бразильские журналисты. Ощущается ли в связи с этим двойное давление?

 — Логично, что на столь крупном футбольном первенстве присутствуют представители СМИ со всего мира, поэтому какого-то дополнительного прессинга я не чувствую, всё достаточно естественно.

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— Можете ли назвать сильные и слабые стороны Саудовской Аравии?

— Нам ещё предстоит разговор с тренерским штабом на эту тему, будем разбирать их игру подробнее — тогда всё станет понятнее.

— Каково ваше впечатление от товарищеских матчей сборной Бразилии? Кто способен составить ей конкуренцию на мундиале?

— Бразилия — очень сильная сборная, которая, безусловно, будет бороться за самый высокий результат. Однако на чемпионате мира нет слабых команд, поэтому каждая из них способна бороться за трофей.

— Есть ли у вас прогресс в изучении русского языка? Способствует ли этому пребывание в сборной России?

— Да, я уже достаточно много знаю, могу понять, о чём идёт речь в разговоре. Но если и возникают какие-либо проблемы, партнёры по команде всегда готовы прийти на помощь.

— Дани Алвес получил травму, и у сборной Бразилии могут возникнуть серьёзные проблемы с правым защитником. В связи с этим не жалеете о своём переходе в национальную команду России?

— Лично я ни о чём не жалею. Что касается Дани Алвеса, то это, разумеется, большая потеря для моей бывшей команды, однако в их составе есть и другие великие игроки — Фагнер и Данило.

— Что бы вы посоветовали гостям России для того, чтобы они не замёрзли?

— Я бы не сказал, что сейчас холодно, ведь зимы здесь гораздо суровее. Но уверен, что у иностранных футболистов не должно возникнуть проблем с адаптацией: многие из них играют в Европе, где погода порой бывает схожей.


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