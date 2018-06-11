Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

Как отмечается, сборная Бразилии во время турнира будет базироваться в Сочи. Она будет проводить свои тренировки на стадионе «Юг-спорт». 12 июня запланирована открытая тренировка.

Уточняется, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.