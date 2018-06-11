Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.
#SeleçãoBrasileira na Rússia! ⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza#WorldCup— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 11 июня 2018 г.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/eg9JY83dYk
Как отмечается, сборная Бразилии во время турнира будет базироваться в Сочи. Она будет проводить свои тренировки на стадионе «Юг-спорт». 12 июня запланирована открытая тренировка.
Уточняется, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.