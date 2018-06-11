Черчесов обозначил первую цель сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и всё. У нас первая цель — выйти из группы», — цитирует Черчесова РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.

Сборная России на групповом этапе встретится с национальными командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Черчесов заявил, что изучил саудовцев. По его словам, они похожи по стилю игры на сборную Чили.

Ранее председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович высказал мнение, что сборная России обязана успешно преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.