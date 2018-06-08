Дворкович считает, что сборная России обязана выйти из группы на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович высказал мнение, что сборная России обязана успешно преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Пройти групповой этап мы обязаны. Наша сборная вполне может успешно сыграть с командами Саудовской Аравии и Египта. Игру команды Уругвая в последнем контрольном матче я не видел, но очевидно, что она была на высоком уровне», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Он отметил, что все тренеры сборных испытывают серьёзное давление перед выступлениями на домашнем чемпионате мира.

«Результат мы должны увидеть во время турнира. Помню, как Гус Хиддинк подводил команду к чемпионату Европы — 2008, именно к четвертьфиналу, и надеюсь, то же самое удастся Станиславу Черчесову», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев возглавил рейтинг наиболее известных и любимых российских футболистов.