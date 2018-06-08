Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев возглавил рейтинг наиболее известных и любимых российских футболистов, по данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования 7% отдали свои голоса за Акинфеева. Второе место в рейтинге занял форвард «Краснодара» Фёдор Смолов. Тройку замкнул полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Ранее Фёдор Кудряшов заявил, что будет рад, если его внешний вид испугает соперников сборной России на ЧМ-2018.