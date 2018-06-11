«Выход в плей-офф превратит футболистов сборной России в героев»: Геркус о ЧМ-2018, Салахе и братьях Миранчук

Иностранным болельщикам, которые приедут на чемпионат мира — 2018 в Россию, не следует переживать за свою безопасность. Об этом в интервью RT заявил президент «Локомотива» Илья Геркус. По его словам, гости турнира будут приятно удивлены и узнают страну с новой стороны. Также функционер выразил надежду, что братья Алексей и Антон Миранчуки проявят себя на домашнем мундиале, а сборная России покажет красивый футбол, и назвал египетского нападающего Мохаммеда Салаха «невероятно крутым».

«Мы все взволнованы предстоящим турниром»

— Вы побывали на большинстве российских стадионов. Насколько страна готова к проведению чемпионата мира?

— Лично я считаю, что практически полностью. Осталось лишь доделать кое-какие мелочи, но в целом все с нетерпением ждут турнира, в том числе и я. В детстве и мечтать не мог, что мундиаль пройдёт в России, да ещё и в моём родном Санкт-Петербурге. Это просто невероятно. Поэтому мы все очень рады и взволнованны.

— Чего стоит ожидать иностранным болельщикам, которые приедут в Россию?

— Они будут приятно удивлены. Мы сможем показать им свою страну изнутри, а она очень красивая — люди сами увидят. Возможно, наша культура несколько отличается от уклада жизни в западных государствах, но мы ею гордимся.

РИА Новости

— В западных СМИ много говорят о возможных фанатских беспорядках, которые якобы могут случиться во время турнира.

— Я на 100% уверен, что всё будет спокойно, ведь принимающая сторона проделала огромную работу. Футбольные клубы тоже не остались в стороне: мы общались со своими фанатами, убеждая их проявить максимальное гостеприимство и встретить иностранных болельщиков в атмосфере радушия. Чемпионат мира — очень важное событие для нашей страны, команд, фанатов — для всего российского футбола. Так что я убеждён, что всё будет нормально. Ожидать следует исключительно хорошего.

— Вы очень близки с болельщиками «Локомотива». Как они относятся к предстоящему турниру?

— На нашем домашнем стадионе матчи чемпионата проходить не будут, но фанаты только и обсуждают, кто какие игры сможет посетить, как раздобыть билеты и так далее. А ещё, конечно, говорят о шансах российской сборной.

«Салах невероятно крутой»

— Чего вы ждёте от национальной команды?

— Во-первых, не будем забывать, что сборной России не каждый раз удаётся отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля — это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением. Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о её уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохаммед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить, что он невероятно крутой.

— По вашему мнению, российские болельщики будут удовлетворены выходом сборной из группы?

— Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника. Футболисты в таком случае превратятся в героев. И я горжусь тем, что в расширенном составе сборной России нашлось место двум игрокам «Локомотива» — братьям Алексею и Антону Миранчукам.

— Миранчуки — воспитанники «Локомотива». Это особенно важно для вас?

— Безусловно. Академия нашего клуба одна из лучших в стране. Посмотрите на составы команд Российской футбольной премьер-лиги. Около 20 наших выпускников выступают за различные коллективы Премьер-лиги. Так что мы продолжаем делать свою работу, готовим игроков как для сборной, так и для чемпионата России. Прогресс налицо, и я настроен весьма оптимистично.

— Что чувствуют Миранчуки в преддверии домашнего чемпионата мира?

— Они ещё молоды и, конечно, ощущают груз ответственности. Но я не сомневаюсь, что Лёша и Антон прекрасно себя проявят, ведь возможность представлять свою страну на домашнем первенстве планеты выпадает раз в жизни. Для ребят это настоящее воплощение мечты.

— Помимо этого, сразу несколько футболистов «Локо» будут представлять на ЧМ другие сборные...

— Совершенно верно. В «Локомотиве» играет Джефферсон Фарфан — один из лидеров сборной Перу. Мацей Рыбус представляет Польшу. Ведран Чорлука защищает цвета сборной Хорватии. Мануэл Фернандеш прилетел в Россию в составе португальской национальной команды. А вот Эдер в заявку, к сожалению, не попал, хотя и забил «золотой» мяч на Евро-2016. Он же своим голом помог «Локомотиву» выиграть чемпионат страны. В общем, этот парень вырос для особых ситуаций.

— Должно быть, они волнуются не меньше российских футболистов?

— Разумеется, они рады, что сыграют на чемпионате мира в той стране, первенство которой представляют.

— Согласно статистике, более 2 млн билетов на матчи ЧМ приобрели болельщики из России. В стране, вероятно, ажиотаж вокруг них?

— Совершенно верно. На футбольных форумах люди всё время обсуждают, как их достать.

— Как закончится матч сборной России с Саудовской Аравией?

— Я думаю, Россия возьмёт верх. Мы все настроены на победу. Подопечные Станислава Черчесова должны показать красивый футбол и добиться результата. Конечно, хотелось бы увидеть атакующую игру в исполнении наших парней. Надеюсь, осторожничать они не будут.