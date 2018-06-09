Сборная Саудовской Аравии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во время мирового первенства сборная Саудовской Аравии будет базироваться в Санкт-Петербурге.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет с командами России, Уругвая и Египта. С российской сборной саудовцы встретятся в матче открытия, который пройдёт 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидают 700 тыс. болельщиков ЧМ-2018.