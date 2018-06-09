В Петербурге ожидают 700 тысяч болельщиков ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге ожидают около 700 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН.

Как заявила председатель комитета по развитию туризма Нана Гвичия, турнир — это огромное событие не только для России, но и для всей планеты.

«Россия как страна, которая в первый раз принимает столь масштабное мероприятие, интересна не только для болельщиков, но и для членов их семей», — отметила она.

По оценке комитета, в этом году в Санкт-Петербурге побывают более 8 млн туристов. Основной поток придётся на ЧМ-2018.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ожидают 2 тыс. болельщиков из Испании.