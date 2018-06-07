В Калининграде ожидают две тысячи футбольных болельщиков из Испании

В Калининграде зампред регионального правительства Александр Рольбинов провёл встречу с советником внутренних дел при посольстве Испании в Москве Хуаном Агиларом Сепедельо, сообщает «Янтарный край».

Стороны обсудили пребывание испанской сборной и её болельщиков в России в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В России и в Калининграде в частности приняты беспрецедентные меры безопасности. Регион готов к проведению чемпионата. Мы уверены, что наших болельщиков ждёт настоящий спортивный праздник», — заявил Сепедельо.

Он отметил, что помимо футбола, в городе есть прекрасные достопримечательности и программы для туристов.

По его словам, в Калининград приедут около двух тысяч болельщиков из Испании.

«Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев — обеспечить безопасность и комфортное пребывание иностранных туристов. Гостям будет оказано всё необходимое содействие», — сказал, со своей стороны, Рольбинов.

Ранее Newinform сообщало, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.