В центре Петербурга изменят движение транспорта из-за Фестиваля болельщиков

В центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков, который пройдёт в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Newinform.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по городу, с 10 по 15 июня для автомобилистов будет действовать одностороннее движение на участке от Волынского до Шведского переулка по чётной стороне Большой Конюшенной улицы, а также по набережной реки Мойки, от Царицынского проезда в сторону набережной Лебяжьей канавки.

Нечётная сторона набережной канала Грибоедова (от Невского проспекта до Конюшенной площади) в указанный период сможет работать в обе стороны. По нечётной стороне будет действовать пропускной режим — от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади.

Также стало известно, что движение транспорта ограничат на некоторых улицах и проспектах в Красногвардейском районе со 2 июня. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Ранее сообщалось, что доступ на территорию «Лужников» ограничили с 25 мая из-за ЧМ-2018.