Доступ на территорию «Лужников» ограничат с 25 мая из-за ЧМ-2018

Доступ на территорию спорткомплекса «Лужники» ограничат с 25 мая по 18 июля из-за чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения вводятся и для пешеходов, и для автомобилистов.

В дни, когда в комплексе не будет матчей, на территорию смогут пройти организаторы турнира, обслуживающий персонал и аккредитованные лица.

В матчевые дни вокруг стадиона появятся пешеходные зоны для зрителей. Попасть внутрь смогут обладатели билета и паспорта болельщика.

Также с 1 июня по 15 июля вокруг «Лужников» изменят схему движения транспорта.

Ранее Nation News сообщало, что стадион «Лужники» полностью оборудован Wi-Fi к ЧМ-2018.