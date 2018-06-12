Аршавин считает, что сборная России должна выходить из группы на ЧМ-2018

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил группу, в которую попала сборная России на чемпионате мира 2018 года.

«Честно, группа несильная. На мой взгляд, наша команда должна выходить из неё», — сказал Аршавин в беседе с RT.

Он также прокомментировал высказывание насчёт роспуска российского футбола в случае невыхода в плей-офф.

«Распускать футбол не имеет смысла. Наоборот, надо созидать. Но я надеюсь, что наша сборная выйдет в плей-офф и все будут довольны», — заявил Аршавин.

На ЧМ-2018 Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, кто станет лидером нынешней сборной на чемпионате мира 2018 года.