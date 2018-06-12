«Безразличных на поле не будет»: сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу проводит заключительный этап подготовки в преддверии начала домашнего чемпионата мира. Во вторник, 12 июня, подопечные Станислава Черчесова провели последнюю перед матчем открытия с Саудовской Аравией тренировку на базе в подмосковном Новогорске. После занятия с журналистами пообщались форвард Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв.

Сборная России завершила этап подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу в подмосковном Новогорске. Свою следующую тренировку подопечные Станислава Черчесова проведут на московском стадионе «Лужники», где уже 14 июня сыграют с Саудовской Аравией в матче открытия. Близость стартового поединка турнира выражалась в собранности российских спортсменов. Они выглядели предельно сосредоточенными и со всей серьёзностью подходили к выполнению упражнений.

Очередную тренировочную сессию сборная России провела в полном составе. После лёгкой разминки спортсмены приступили к основной части занятия. Полевые игроки трудились над совершенствованием техники паса, разыгрывая «квадраты», а голкиперы сначала работали над отражением дальних ударов, а после отрабатывали действия при розыгрыше угловых. Владимир Габулов делал подачу в штрафную, после чего тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче при помощи специальной доски сбрасывал мяч в створ ворот. К слову, в ходе выполнения этого занятия Игорь Акинфеев смотрелся очень убедительно.

«Желаем доказать всем и себе самим, что умеем играть в футбол»

После матча на вопросы журналистов ответил нападающий Артём Дзюба. Форвард тульского «Арсенала» прокомментировал обилие критики в адрес национальной команды и рассказал, какие цели сборная ставит перед собой на чемпионате мира.

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— В последнее время в адрес сборной России говорится много негатива. Как вы относитесь к этому?

— По телевизору иногда такие вещи показывают, что создаётся впечатление, будто вы — наши враги. Ещё турнира не начался, а вас постоянно что-то не устраивает. Некоторые говорят: «В Аргентине хорошо, в Португалии». Тогда езжайте туда, зачем вы здесь? У нас тоже душа болит. И мы трудимся для того, чтобы порадовать нашу страну. В нас верят, и я вас уверяю — безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол.

— Видимо, журналисты тоже очень переживают за выступление сборной на домашнем мундиале.

— Давайте вы будете делать выводы, когда мундиаль завершится. А сейчас я прошу всех болельщиков за нашу страну. Это праздник футбола. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы потерпеть поражения и покинуть турнир. Наша сборная, как и оставшиеся коллективы, мечтает успешно выступить. Нам нужно, чтобы болельщики стали 12-м игроком и пугали наших соперников, тоже оказывали давление.

— Контрольные матчи с Австрией и Турцией могли испугать наших соперников по группе?

— Вот смотрите, Франция сыграла с США со счётом 1:1. Дидье Дешам жалуется на нагрузки, и все с ним соглашаются. Когда мы говорим об этом, над нами все начинают смеяться. У нас всё идёт по плану. Не спорю, что не всё получается. Но это подготовительная работа. Давайте судить о сборной по итогам трёх матчей. А товарищеские игры нужны для поиска идеальных вариантов.

— Какую задачу ставят перед собой футболисты сборной России перед чемпионатом мира?

— Мы счастливы, что мы в нём участвуем. 32 команды приехали сюда, чтобы осуществить свою мечту. Все думают о триумфе и усердно для этого работают, но выиграет только один. Это не значит, что другие не думают об успехе. Кого бы вы сейчас ни спросили, у всех есть задача номер один — выйти в плей-офф. Так же и с нами.

Мы реалисты. Сборная России не является фаворитом чемпионата мира, но мы хотим пробиться в 1/8 финала. Выступая дома, желаем доказать всем и себе, что можем играть в футбол. Чтобы нами гордились и знали, что мы не только хоккейная, баскетбольная, волейбольная страна. Для начала приложим все усилия, чтобы выйти из группы, а уже потом будет фантазировать.

— Вы уже изучили сборную Саудовской Аравии? Кого в ней выделите?

— Мы её изучаем, сегодня будет финальный разбор. В центре поля очень хорош Салман аль-Фарадж, есть техничный центральный защитник. Мы заметили, что арабы любят играть на контратаках, они быстрые и мобильные ребята. У нас уже есть определённый план на игру.

— Болельщики настроены не очень оптимистично по поводы выступления сборной России. У вас какие ожидания от чемпионата мира?

— Я не согласен. Мы видим то, что хотим видеть. Замечаем негатив, а не позитив. Перед Евро-2008 тоже хоронили всю команду, и даже после выхода из группы никто не верил в нас в матче с Нидерландами. Давайте не хвалить и не ругать нас. У нас есть оптимизм, мы чувствуем, что страна нас любит. Согласен, что иногда сборная даёт повод для негатива. Но пускай чемпионат мира позволит всё перевернуть.

— Вам комфортно, что в товарищеских матчах вы не играли в стартовом составе?

— Мне не комфортно, но это нормально. Спортсмену не должно быть комфортно. Мы для себя решили, что мы, все 23 игрока, единое целое, братья. Каждый должен быть готов ко всему, к любому времени на поле. Я хочу большего и работаю для этого, жду своего шанса. Как только его дадут, то приложу 300% своих усилий.

— Сегодня в стране отмечают День России. Что бы вы хотели сказать своим соотечественникам?

— Я горжусь своей страной. Рад, что я россиянин, и для меня огромная честь выступать за свою национальную сборную. Призываю всех болельщиков объединиться. Вместе мы целая семья. Нам очень нужна ваша поддержка, и только за счёт ваших эмоций мы можем добиться успеха на этом первенстве. Поэтому хочется пожелать всем удачи, здоровья и добра. И побольше позитива.

«В сборной России не беспокоятся по поводу прошлых неудач»

Также с представителями СМИ пообщался голкипер национальной команды России Андрей Лунёв. Страж ворот «Зенита» рассказал о своём состоянии за два дня до мундиаля и поведал о подготовке к игре с Саудовской Аравией.

— Как ощущаете себя в преддверии турнира?

— Нервозность, безусловно, присутствует, но в целом у нас отличное рабочее настроение.

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— Вы выглядите очень радостным. Почему?

— На улице появилось солнце. А до этого всё время были дожди и ужасная погода.

— Чего ожидаете от выступления на домашнем чемпионате мира?

— Исключительно самого лучшего. Мы не беспокоимся по поводу прошлых неудачных встреч. Сильная сторона нашей сборной — командная игра. Мы будем биться друг за друга и добиваться результата.

— Как вы готовитесь к матчу с Саудовской Аравией?

— Раз в два дня мы просматриваем матчи с их участием. Обращаем внимание как на их взаимодействия в атаке, так и в обороне. Из того, что я видел, отметил, что команда старается все передачи делать вперёд. Это команда, которая пытается играть в атакующий футбол.

— Вам из ворот как кажется, полевые игроки стали лучше бегать?

— Давайте учитывать, что футболисты собрались, практически не побывав в отпуске. У кого-то чемпионат России прошёл более тяжело, у кого-то менее. Никто на сборах не отдыхал, после товарищеских игр становилось ещё тяжелее. Сейчас мы прибавили в физическом плане, и по матчу с Турцией это было видно. А с тех пор прошла ещё неделя, так что давайте думать логически.

— Что произойдёт в России, если не удастся обыграть Саудовскую Аравию в первом матче?

— Надеюсь, ничего, как в 2002 году, не будет. Но вообще я верю в то, что будет победа, что мы принесём только радость и позитивное настроение болельщикам.