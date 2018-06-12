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RFEF подтвердила, что Лопетеги уйдёт из сборной Испании и возглавит «Реал» после ЧМ-2018

12 июня 2018, 20:53
RFEF подтвердила, что Лопетеги уйдёт из сборной Испании и возглавит «Реал» после ЧМ-2018
/ globallookpress.com

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги покинет свой пост, и возглавит мадридский «Реал» по окончании чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сборной Испании.

Отмечается, что RFEF получит денежную компенсацию в связи с расторжением договора с Лопетеги для того, чтобы он смог возглавить «Реал».

Также анонсирована пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом и Лопетеги, которая состоится 13 июня.

Ранее «Реал» объявил, что Лопетеги возглавит команду по завершении чемпионата мира по футболу 2018 года.


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