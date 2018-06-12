Главный тренер сборной Испании возглавит «Реал» после ЧМ-2018

Мадридский «Реал» объявил, что главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит команду по завершении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на три сезона.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал в «Порту», «Райо Вальекано» и молодёжных командах страны.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что расскажет о своём будущем после ЧМ-2018.