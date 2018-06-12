Гризманн заявил, что расскажет о своём будущем после ЧМ-2018

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что назовёт команду, за которую будет выступать в следующем сезоне, после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я не буду говорить о трансфере. Знаю, что все ждали заявления о моём решении, но о решении я сообщу, когда вернусь в Испанию с чемпионата мира», — приводит слова Гризманна корреспондент «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность приобретения Мохамеда Салаха в случае неудачи с Гризманном.