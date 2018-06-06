СМИ: «Барселона» рассматривает возможность приобретения Салаха в случае неудачи с Гризманном

Испанский футбольный клуб «Барселона» начал переговоры о переходе нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, окружение Салаха предложило услуги форварда каталонскому клубу и провело несколько встреч с представителями чемпионов Испании.

Отмечается, что «Барселона» будет готова приобрести Салаха, если ей не удастся договориться о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

В прошедшем сезоне Салах забил 44 гола в 52 матчах.

Ранее главный тренер сборной Египта заявил, что Салах должен восстановиться к первому матчу ЧМ-2018 по футболу.