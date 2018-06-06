СМИ: «Барселона» рассматривает возможность приобретения Салаха в случае неудачи с Гризманном
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Об этом сообщает AS.
По информации издания, окружение Салаха предложило услуги форварда каталонскому клубу и провело несколько встреч с представителями чемпионов Испании.
Отмечается, что «Барселона» будет готова приобрести Салаха, если ей не удастся договориться о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
В прошедшем сезоне Салах забил 44 гола в 52 матчах.
Ранее главный тренер сборной Египта заявил, что Салах должен восстановиться к первому матчу ЧМ-2018 по футболу.