«Никто не хочет проигрывать из-за ошибки рефери»: глава судейского департамента ФИФА о видеоповторах и ЧМ-2018

Настало время, когда современные технологии должны помогать избегать судейских ошибок в важных матчах. Об этом в интервью RT заявил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка. Он также рассказал, как рефери удаётся сохранять самообладание на поле, и объяснил ошибки, которые система видеоповторов, используемая на чемпионате мира в России, допускала в прошлом.

— Как вы оцениваете подготовку к проведению мундиаля?

— Отлично! Я очень доволен, особенно всем, что касается судейства. У нас есть всё, что нам нужно. Поэтому хочу сказать большое спасибо России за всё, что она сделала, за то, как подготовила этот чемпионат. Я уверен, что до самого конца турнира всё будет на высшем уровне.

— А что вы думаете о стадионах? Большинство из них были построены специально к чемпионату мира.

— Они отличные, я вчера судил матч в «Лужниках», и для меня это было очень волнительно. Но я и не сомневался, что они будут построены. Россия — великая страна, страна профессионалов, в спорте Россия постоянно добивается больших достижений, и она должна показать, на что способна. И я уверен, что так и будет.

— На этом чемпионате мира впервые будет использоваться система VAR. Арбитры проходили какую-то дополнительную подготовку в связи с этим?

— Мы уже давно работаем с системой VAR, более двух лет, и решили использовать её на этом мундиале. Большая часть арбитров с ней знакома и может с ней работать. Тем не менее, большинство рефери будут судить привычным образом. Мы понимаем, что на чемпионате мира мы не имеем права допустить ошибку и чтобы из-за этого команда вылетела. И если арбитры будут работать грамотно, а система VAR будет использоваться с умом, всё будет в порядке.

— На Кубке конфедераций были спорные моменты, например, в серии пенальти на матче Чили и Португалии, об этом много говорили. Разве это не доказывает, что и эта система может ошибаться? Мы готовы к тому, что такое может случиться и в этот раз?

— Конечно, идеальных систем не бывает. Я думаю, были команды, которые не очень хорошо выступали на Кубке конфедераций и допускали ошибки, которые постараются не допустить на этом мундиале. Но нам нужно учиться на своих ошибках. В процессе подготовки очень важно выявлять их. Потому что в жизни, если мы не ошибаемся, мы не учимся. Тем не менее, крайне важно не допускать ошибок здесь, на самом главном чемпионате. И если мы сейчас решили использовать эту систему, то только потому, что мы научились на прошлых ошибках, на том, что у нас раньше не получилось, и, думаю, все согласятся, что лучше пользоваться новыми технологиями, чем не пользоваться ими.

Reuters

— VAR всегда помогает арбитрам или иногда играет и против, например, в случае, если потом выясняется, что в спорном моменте арбитр оказался неправ?

— Это хороший вопрос, мы часто обсуждаем это с арбитрами. Например, вчера, когда я судил матч, я назначил пенальти, которого не должно было быть. И когда мне сказали: «Мы советуем пойти посмотреть запись, так как считаем, что там не было пенальти», мне это не понравилось, естественно. И я не знал, как поступить. Поэтому это дополнительная мотивация для арбитров лучше готовиться, уметь принимать окончательное решение. Это как если какой-то игрок плохо играет, его заменяют. И судья должен быть уверен в своем решении, и если ему говорят, что решение нужно изменить, он должен его изменить, иначе будет совершено уже две ошибки. Поэтому арбитрам нужно очень хорошо готовиться. Больше готовиться и меньше прибегать к VAR.

— А почему в футболе так долго не внедряли новые технологии?

— Я думаю, потому что те, кто любят этот вид спорта, знают, что он несовершенный. Например, есть высокооплачиваемые игроки, которые на протяжении трёх-пяти матчей не забивают мячей, и мы это принимаем. Потому что это футбол, мы понимаем, что ошибки случаются. Но сейчас мы поняли, что и арбитр может ошибаться.

Мне кажется, в наши дни в футбол вкладывается слишком много денег, интерес очень высокий, и никто не хочет проигрывать из-за ошибки судьи. И поэтому сейчас внедрены новые технологии. Потому что ответственность большая, это как менеджер, который не хочет терять деньги. Менеджер должен всегда работать на результат. Думаю, именно по этой причине технологии и пришли в футбол.

— За всю вашу карьеру, какой матч из тех, что вы судили, вы бы назвали самым важным?

— Думаю, это был финал Лиги чемпионов, матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Тогда не нужны были технологии. В первом тайме было семь нарушений, а во втором — восемь или девять. Это был очень честный матч, который практически судился сам, я просто смотрел его как зритель, но бесплатно. Думаю, в этом и есть главное послание футбола — финал Лиги чемпионов можно сыграть без грубых нарушений, думать при этом только о футболе, наслаждаться этим великолепным, шикарным видом спорта. Это же можно применить и к грядущему чемпионату мира. Нужно наслаждаться моментом и получать удовольствие, как и положено хорошему арбитру на честном матче.

Reuters

— Вы работали и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, но не получали назначения на финалы. Никогда не думали: «Ну, на этот раз мне повезёт, на этот раз финал отдадут мне»?

— Как и у футбольных команд, у арбитров тоже есть амбиции. Но я, слава Богу, судил много важных матчей. Финал чемпионата бывает один раз в четыре года. Порой приходится нелегко. Я очень доволен всем, что даровал мне Господь. Я доволен своей жизнью и карьерой. Я не могу сказать ничего плохого.

— Что значит чемпионат мира для арбитра?

— Это значит многое, потому что такое бывает только один раз в жизни. Поэтому я всем арбитрам советую не упустить такую возможность. Это большая ответственность, но она должна рассматриваться с точки зрения подготовки. Необходимо понимать, что чемпионат мира — это совокупность многих вещей. Ты здесь, потому что ты достоин. Когда начинается матч, — это всё равно, что погрузиться в воду, абстрагироваться и вовремя свистеть, не думать, что это чемпионат мира, и относиться к нему, как к обычному матчу.

— Когда игроки становятся тренерами, то говорят, что переживают больше, сидя на тренерской скамье, чем когда они играли на поле. С вами, как с арбитром, тоже происходит нечто подобное? На поле вы переживали больше, чем сейчас, когда вам нужно везде успеть и везде помочь?

— Это разные вещи. На поле всё обстоит иначе, потому что у тебя есть секунда на принятие решения. Точнее, меньше секунды. Я думаю, что в медицине врачи тоже должны принимать решение менее, чем за одну секунду, так что это слишком большое напряжение. За пределами поля у тренера есть больше минуты на то, чтобы подумать, что делать. Поэтому стресс, который испытывает игрок, когда ему за одну секунду нужно забить мяч, отличается от того, что испытывает арбитр. Очень сложно объяснить, какое напряжение испытывается во время матча, нужно это пережить самому, чтобы понять.

— Что нужно, чтобы быть хорошим арбитром? Быть футболистом в прошлом, иметь правильное представление о футболе с точки зрения тактики или что-то еще?

— Думаю, одно из самых важных качеств — это врождённый талант. У тебя это или есть, или нет, как и в любой сфере деятельности. Можно попытаться этому учиться, но талант всё равно либо есть, либо нет. Конечно, всегда можно совершенствоваться. Можно научиться пониманию футбола и самой игры, как в школе. Знания можно улучшать, но для меня врождённый талант — это самый важный аспект.

— Существует ли учебник для арбитров, где бы рассказывалось, как они должны себя вести и что они могут делать, а что — нет? Правила чемпионата становятся всё строже. Например, теперь нельзя фотографироваться с игроками, арбитры могут находиться только в определённых местах. Есть какая-то памятка для рефери?

— Арбитры же не дети, они профессионалы. Если их пригласили на чемпионат мира, значит, они знают своё дело. Им не нужно никаких учебников, всё дело в воспитании. Арбитры — очень воспитанные люди, и мы верим, что они знают своё дело.

— Арбитры воспитаны, но многие игроки постоянно что-то им кричат, жестикулируют или что-то требуют. Как арбитры это выдерживают?

— Спокойно. Думаю, судья всегда должен быть выше всего происходящего. Если какой-то игрок вышел из себя, он должен разрешить ситуацию. Коммуникация в игре так же важна, как и в жизни. Нужно искать позитив даже среди негатива. Это футбол и это жизнь. Иногда всё происходит не так, как бы мы хотели.

— Переживает ли арбитр из-за собственных ошибок? Он не может уснуть после этого ночью?

— Да, конечно. Каждый переживает из-за собственных ошибок. Это тяжело. Поэтому, чтобы подобного не случалось, нужно делать свою работу хорошо. Ведь если ты не будешь хорошо делать свою работу, в жизни тебе придется нелегко.

— В некоторых странах проводится антироссийская кампания, сообщается, что в России опасно, что здесь много расистов. Некоторые не рекомендуют болельщикам приезжать в Россию. Что бы вы посоветовали людям, которые планировали приехать на чемпионат, а сейчас засомневались?

— Я не подходящий человек, чтобы ответить на этот вопрос. Я помню, что в Бразилии ничего подобного не произошло. На турнир приезжают хорошие люди, которые ходят насладиться этим потрясающим событием. И я уверен, что всё пройдет хорошо. Давайте будем позитивными! Ничего страшного не случится, и в России нас ждет зрелищный чемпионат мира.